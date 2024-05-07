القبض على جندي أميركي بتهمة السرقة في روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء أن محكمة في فلاديفوستوك ألقت القبض على جندي أميركي كان محتجزًا في روسيا بتهمة السرقة.



ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للمحكمة القول إن الجندي واسمه جوردون بلاك سيحتجز حتى الثاني من تموز.