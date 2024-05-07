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توقيف جندي أميركي في روسيا بتهمة "السرقة" ووضعه في الحبس حتى الثاني من تموز
أخبار دولية
2024-05-07 | 00:36
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توقيف جندي أميركي في روسيا بتهمة "السرقة" ووضعه في الحبس حتى الثاني من تموز
ألقت محكمة في فلاديفوستوك القبض على جندي أميركي كان محتجزًا في روسيا بتهمة السرقة.
ووضع الجندي الأميركي في الحبس حتى الثاني من تموز بشبهة "السرقة" على ما أعلنت المحكمة.
وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة إيلينا اولينيفا ان " محكمة إقليم بيرفومايسكي في فلاديفوستوك أوقفت الجندي الأميركي غوردون بلاك حتى الثاني من تموز بموجب المادة المتعلقة بالسرقة".
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