واشنطن لن تحضر حفل أداء بوتين اليمين الدستورية رئيساً لولاية خامسة

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها لن ترسل أيّ ممثّل عنها لحضور حفل أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء اليمين الدستورية رئيساً لولاية خامسة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين أنه "لن يكون لدينا ممثّل في حفل تنصيبه".



وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت مقاطعة الولايات المتّحدة لهذا الحفل تعني أنّها تعتبر بوتين رئيساً غير شرعي، قال ميلر: "بالتأكيد لم نعتبر هذه الانتخابات حرّة ونزيهة، لكنّه رئيس روسيا، وسيظلّ كذلك".