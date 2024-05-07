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الرئيسان الصيني والفرنسي يحثان على تسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية

أخبار دولية
2024-05-07 | 00:55
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الرئيسان الصيني والفرنسي يحثان على تسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية
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الرئيسان الصيني والفرنسي يحثان على تسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامهما بالسعي لتسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية، وذلك في بيان مشترك نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الثلاثاء.

ودعا الزعيمان أيضًا إلى "التنفيذ الملموس" لحل الدولتين و"نددا" بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

ويقوم شي بزيارة تستغرق يومين إلى فرنسا في إطار أول جولة له منذ خمس سنوات إلى أوروبا حيث يتعرض لضغوط من الزعماء الأوروبيين بشأن التوترات التجارية وأوكرانيا.

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