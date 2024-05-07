تسعة قتلى على الأقلّ في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي غزة ليل الإثنين-الثلاثاء

قُتل تسعة أشخاص على الأقلّ في قصف إسرائيلي استهدف ليل الإثنين-الثلاثاء أنحاء عدّة في رفح.



وأعلن مستشفى الكويت التخصّصي في رفح عن "وصول 5 شهداء" وعدد من الجرحى "جرّاء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عمرة في حيّ البراهمة في تل السلطان برفح".



كما أعلن المستشفى عن "وصول ثلاثة شهداء في استهداف منزل عائلة الهمص في حيّ الجنينة شرق رفح"، فضلاً عن "شهيد في استهداف منزل لعائلة عبد العال" وسط رفح.



وفي بيان آخر، أعلن المستشفى سقوط "شهداء وعدد من الإصابات في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة بارود في حيّ التنّور شرق رفح"، من دون أن يحدّد عدد هؤلاء القتلى والجرحى.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ ليل الإثنين-الثلاثاء غارات على أنحاء عدة من مدينة رفح.



كذلك، سُجّل قصف مدفعي عنيف ومتواصل واشتباكات في المناطق الشرقية لرفح، وفقاً لمراسلي فرانس برس ومصادر أمنية وشهود عيان.