الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح

أعلن راديو الجيش الإسرائيلي أن "قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، بعد اقتحامه.



كما أعلنت هيئة المعابر في غزة توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.