أربعة قتلى وعشرات العالقين تحت الإنقاض بانهيار مبنى قيد الإنشاء في جنوب إفريقيا

لقي أربعة عمال بناء على الأقل حتفهم فيما لا يزال نحو 50 من زملائهم محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة جورج الساحلية في جنوب إفريقيا الإثنين، بحسب ما أعلنت السلطات.وأعلنت بلدية جورج الواقعة على مسافة 400 كيلومتر شرق كيب تاون أنه تم انتشال 24 شخصًا من تحت الأنقاض ونقل معظمهم إلى المستشفى. وتوفي أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم.وما زال 51 شخصًا محاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أوضحت البلدية في بيان نشر ليل الاثنين الثلاثاء.وبحسب المتحدثة باسم بلدية المدينة شانتال إدواردز، فإن "فريقًا يضم 75 عاملًا كان في المكان عند انهيار العمارة التي كانت قيد الإنشاء".من جهته، قال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية "غيفت أوف غيفرز" ماريو فريرا من مكان الحادث لوكالة فرانس برس إن ع"ناصر فرق الإنقاذ تواصلوا مع بعض الاشخاص تحت الانقاض".وانهار المبنى المكون من خمسة طوابق، بينها موقف تحت الأرض للسيارات، عصر الإثنين.ولم تتضح في الحال أسباب الانهيار.