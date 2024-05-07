واشنطن تحض إسرائيل وتركيا على حل خلافاتهما

دعت الولايات المتحدة الإثنين تركيا وإسرائيل إلى حل خلافاتهما بعد أن أعلنت أنقرة تعليق المبادلات التجارية في محاولة "لإجبار" الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ردًا على سؤال بشأن تجميد المبادلات التجارية: "كلاهما حليفان، ونحن نشجعهما على تخطي خلافاتهما".



ولم يشأ ميلر الإدلاء بمزيد من التعليقات.

