أستراليا تتهم طائرة حربية صينية بسلوك "غير مقبول" فوق المياه الدولية

انتقدت أستراليا الصين الثلاثاء بسبب قيامها بسلوك "غير مقبول" في المجال الجوي الدولي، متهمةً طائرة حربية صينية بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه مسار مروحية تابعة للبحرية الأسترالية فوق المياه الدولية.



وأوضحت وزارة الدفاع الأسترالية مساء الاثنين أن الأحداث وقعت في 4 أيار فيما كانت المروحية تحلق فوق البحر الأصفر في مهمة مراقبة للتأكد من تنفيذ كوريا الشمالية عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة.



وسرعان ما "اعترضت" المروحية طائرة عسكرية صينية بإطلاق قنابل مضيئة على مسارها، ما عرضها للخطر.



وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لشبكة "ناين نتوورك" الأسترالية الثلاثاء: "لقد أوضحنا للصين أن هذا أمر غير مهني وغير مقبول".



وأضاف: "أعتبر أن الأستراليين ينتظرون تفسيرًا لما حدث".



وأشار ألبانيزي إلى أن كانبيرا أثارت مخاوفها لبكين عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية لكنها لم تتلق ردًا بعد.