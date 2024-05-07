سلطة النقد الفلسطينية تحقق في سلسلة سرقات تعرض لها بنك فلسطين في غزة

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الإثنين أنها فتحت تحقيقًا في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير بسرقة 70 مليون دولار خلال أسابيع.



وأقرت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة الذي تحكمه حماس واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة من جراء الحرب الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحماس.



وأعلنت سلطة النقد في بيان تلقته وكالة فرانس برس "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عددWا من فروع البنوك".



ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لو موند" اليومية الفرنسية تقريرًا في نهاية الأسبوع أفاد بأن نحو 70 مليون دولار سرقت من خزنات فروع عدة لبنك فلسطين في نيسان.