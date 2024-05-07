هجوم في جنوب غرب الصين يسفر عن أكثر من 10 ضحايا

أسفر هجوم على مستشفى في جنوب غرب الصين عن 10 ضحايا بين قتيل وجريح الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.وأوضحت الوكالة أن "الحادث وقع في مستشفى محلي عند الساعة 13:20 وكانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".