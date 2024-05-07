هيومن رايتش ووتش: غارة قتلت سبعة مسعفين في جنوب لبنان "غير قانونية"

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أن غارة شنتها اسرائيل على مركز إسعاف في جنوب لبنان وأودت بحياة سبعة مسعفين تعد هجومًا "غير قانوني على مدنيين"، داعيةً واشنطن إلى تعليق بيع الأسلحة إلى اسرائيل.



ومنذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول في غزة، يتبادل حزب الله اللبناني والدولة العبرية القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.



وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن "غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في جنوب لبنان في 27 آذار 2024 هي هجوم غير قانوني على مدنيين ولم تتخذ فيه كل الاحتياطات اللازمة".



وأضافت: "إذا كانت الغارة متعمدة أو نفذت باستهتار، يجب أن يحقق فيها على أنها جريمة حرب مفترضة".