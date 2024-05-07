كتائب القسام تتبنى إطلاق صواريخ على الجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة.



وقالت كتائب القسام في رسالة نصية قصيرة: "قصفنا تحشدات قوات العدو في موقع كرم أبو سالم العسكري بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".



وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته "انطلاق صفارات الإنذار في كيرم شالوم (كرم ابو سالم) القريب من قطاع غزة".