إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح

منعت إسرائيل الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة، وفق ما أفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء.



وقال ينس لايركه في مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة" وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

