وزارة الدفاع البريطانية تتعرض لهجوم الكتروني

أعلنت الحكومة البريطانية أن وزارة الدفاع البريطانية تعرضت لهجوم إلكتروني استهدف نظام الرواتب لعناصر القوات المسلحة.



ويتعلق خرق البيانات بالأسماء والتفاصيل المصرفية لعناصر من القوات المسلحة هم في الخدمة وبعض قدامى المحاربين بحسب تلفزيون سكاي نيوز الذي كشف المعلومات مشيرا الى ان الصين تقف وراء هذا الهجوم.



وسارعت الصين الى نفي هذه الاتهامات.



وقال وزير العمل البريطاني ميل سترايد لشبكة سكاي نيوز إن "وزارة الدفاع تصرفت بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة البيانات" التي استهدفها الهجوم.



وأوضح أن وزير الدفاع غرانت شابس سيتحدث خلال النهار امام البرلمان حول الموضوع.



وأضاف سترايد أن هدف الهجوم ليس قاعدة بيانات وزارة الدفاع، بل تلك التابعة لطرف ثالث.



وقال الوزير انه ليس بإمكانه "تأكيد" ان الصين مسؤولة عن ذلك مضيفا "انها فرضية".