الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تايوان تعلن دخول أربع سفن صينية مياهها لفترة وجيزة
أخبار دولية
2024-05-07 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تايوان تعلن دخول أربع سفن صينية مياهها لفترة وجيزة
أبحرت أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين الاثنين لفترة وجيزة في المياه التايوانية، ودعت تايبيه بكين إلى التخلي عن الأعمال التي قالت إنها تهدد الملاحة.
وأوضح خفر السواحل التايوانيون في بيان إن السفن الصينية أبحرت جنوب جزيرة كينمن، على مسافة خمسة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، قرابة الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين (07,30 ت غ) ثم "غادرت مياهنا المحظورة" بعد ساعة، داعياً بكين إلى أن تكف فوراً عن أي "سلوك يعرض الأمن البحري للخطر".
أخبار دولية
صينية
مياهها
لفترة
وجيزة
التالي
نائب الرئيس التركي: العملية الإسرائيلية في رفح جريمة حرب جديدة
وزارة الدفاع البريطانية تتعرض لهجوم الكتروني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-11
تايوان تعلن رصد ثمانية مناطيد صينية لليوم الثاني تواليًا
أخبار دولية
2024-02-11
تايوان تعلن رصد ثمانية مناطيد صينية لليوم الثاني تواليًا
0
آخر الأخبار
2024-05-04
باسيل: الدول الاوروبية بحاجتها لليد العاملة الاجنبية في القطاع الطبي أو قطف المواسم الزراعية وغيرها تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 اشهر قابلة للتجديد ما يعني تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمى الهجرة الموسمية
آخر الأخبار
2024-05-04
باسيل: الدول الاوروبية بحاجتها لليد العاملة الاجنبية في القطاع الطبي أو قطف المواسم الزراعية وغيرها تمنح تأشيرات دخول لأراضيها لفترة 3 اشهر قابلة للتجديد ما يعني تهجير مقنّع وتدريجي للبنانيين تحت مسمى الهجرة الموسمية
0
أخبار دولية
2024-05-02
وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة
أخبار دولية
2024-05-02
وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة
0
أخبار دولية
2024-04-27
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
أخبار دولية
2024-04-27
تايوان رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:11
الولايات المتحدة أوضحت آراءها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح رفح
أخبار دولية
09:11
الولايات المتحدة أوضحت آراءها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح رفح
0
أخبار دولية
09:10
ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي
أخبار دولية
09:10
ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي
0
أخبار دولية
08:50
استدعاء سفير فرنسا لدى روسيا
أخبار دولية
08:50
استدعاء سفير فرنسا لدى روسيا
0
أخبار دولية
08:48
كييف تعلن توقيف "عميلَين" كانا يخطّطان لاغتيال زيلينسكي
أخبار دولية
08:48
كييف تعلن توقيف "عميلَين" كانا يخطّطان لاغتيال زيلينسكي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2024-04-28
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
رياضة
2024-04-28
باير ليفركوزن ملك الأوقات القاتلة يرفض الخسارة هذا الموسم
0
صحف اليوم
2024-03-08
لقاء كتلة "الاعتدال الوطني" مع "الوفاء للمقاومة" لم يحقق أي تقدّم (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2024-03-08
لقاء كتلة "الاعتدال الوطني" مع "الوفاء للمقاومة" لم يحقق أي تقدّم (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
2024-04-30
الكتائب: مطبخ حزب الله الأمنيّ يحرّك الفصائل الفلسطينية ويدير التفلت الأمنيّ شمالًا
أخبار لبنان
2024-04-30
الكتائب: مطبخ حزب الله الأمنيّ يحرّك الفصائل الفلسطينية ويدير التفلت الأمنيّ شمالًا
0
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
0
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
0
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
0
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
0
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
0
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
0
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:35
حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة
أخبار دولية
12:35
حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة
2
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
3
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
4
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
5
امن وقضاء
11:52
التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق
امن وقضاء
11:52
التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق
6
موضة وجمال
10:25
ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)
موضة وجمال
10:25
ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)
7
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
8
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More