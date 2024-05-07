تايوان تعلن دخول أربع سفن صينية مياهها لفترة وجيزة

أبحرت أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين الاثنين لفترة وجيزة في المياه التايوانية، ودعت تايبيه بكين إلى التخلي عن الأعمال التي قالت إنها تهدد الملاحة.



وأوضح خفر السواحل التايوانيون في بيان إن السفن الصينية أبحرت جنوب جزيرة كينمن، على مسافة خمسة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، قرابة الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين (07,30 ت غ) ثم "غادرت مياهنا المحظورة" بعد ساعة، داعياً بكين إلى أن تكف فوراً عن أي "سلوك يعرض الأمن البحري للخطر".