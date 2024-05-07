الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب الرئيس التركي: العملية الإسرائيلية في رفح جريمة حرب جديدة
أخبار دولية
2024-05-07 | 06:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب الرئيس التركي: العملية الإسرائيلية في رفح جريمة حرب جديدة
اعتبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن شنّ إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة بعد يوم من قبول حركة "حماس" اتفاقا لوقف إطلاق النار يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
وقال يلماز على منصة "إكس": "بشن هجوم بري على رفح بعد يوم واحد فقط من موافقة حماس على مقترح قطر ومصر لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ترتكب إسرائيل جريمة حرب جديدة بالإضافة إلى تلك التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول".
وذكر أن أنقرة ستواصل العمل من أجل معاقبة القيادة الإسرائيلية قانونيا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الرئيس
التركي:
العملية
الإسرائيلية
جريمة
جديدة
التالي
إيران: المباحثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إيجابية"
تايوان تعلن دخول أربع سفن صينية مياهها لفترة وجيزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-02
رئيس الوزراء الفلسطيني: العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء "جريمة حرب"
أخبار دولية
2024-04-02
رئيس الوزراء الفلسطيني: العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء "جريمة حرب"
0
آخر الأخبار
2024-03-02
مسؤول في البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركيّ تلتقي عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس الاثنين
آخر الأخبار
2024-03-02
مسؤول في البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركيّ تلتقي عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس الاثنين
0
آخر الأخبار
2024-02-14
الرئيس المصري: زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
آخر الأخبار
2024-02-14
الرئيس المصري: زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
0
آخر الأخبار
2024-05-04
زهران للـ LBCI عن جريمة تيك توك: الموقوفون هم من الجنسية اللبنانية والتركية والسورية واستدرجوا الاطفال الى كمائن عبر إما قصة شعر أو الحصول على البسة باسعار قليلة شرط قيامهم بعرض ازياء أو عبر مُخدّر أو عبر استدراجهم من خلال حساب وهمي لفتاة
آخر الأخبار
2024-05-04
زهران للـ LBCI عن جريمة تيك توك: الموقوفون هم من الجنسية اللبنانية والتركية والسورية واستدرجوا الاطفال الى كمائن عبر إما قصة شعر أو الحصول على البسة باسعار قليلة شرط قيامهم بعرض ازياء أو عبر مُخدّر أو عبر استدراجهم من خلال حساب وهمي لفتاة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:11
الولايات المتحدة أوضحت آراءها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح رفح
أخبار دولية
09:11
الولايات المتحدة أوضحت آراءها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح رفح
0
أخبار دولية
09:10
ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي
أخبار دولية
09:10
ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي
0
أخبار دولية
08:50
استدعاء سفير فرنسا لدى روسيا
أخبار دولية
08:50
استدعاء سفير فرنسا لدى روسيا
0
أخبار دولية
08:48
كييف تعلن توقيف "عميلَين" كانا يخطّطان لاغتيال زيلينسكي
أخبار دولية
08:48
كييف تعلن توقيف "عميلَين" كانا يخطّطان لاغتيال زيلينسكي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-02
"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!
منوعات
2024-03-02
"كنا نتحدث ونضحك ثم تطورت الأمور"... أقامت علاقة مع مديرها المتزوج وحملت منه: ما حصل بعدها غير متوقع!
0
منوعات
2024-05-04
وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)
منوعات
2024-05-04
وكيلة عقارية توثق لحظة اكتشافها أمرًا مرعبا... ما عثرت عليه صدم متابعيها: طلبوا منها استدعاء الشرطة! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-05-02
الأبيض تبلغ من مفوضية اللاجئين تقليص التغطية الصحية للنازحين السوريين: على المجتمع الدولي تنفيذ وعوده وتأمين عودتهم
أخبار لبنان
2024-05-02
الأبيض تبلغ من مفوضية اللاجئين تقليص التغطية الصحية للنازحين السوريين: على المجتمع الدولي تنفيذ وعوده وتأمين عودتهم
0
أمن وقضاء
2024-05-03
مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان
أمن وقضاء
2024-05-03
مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
أخبار لبنان
08:00
الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة
0
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
أخبار لبنان
07:56
عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:53
الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر
0
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
أخبار دولية
06:20
بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا
0
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
أخبار لبنان
06:07
نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية
0
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
أخبار لبنان
04:45
وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية
0
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
00:59
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
تقارير نشرة الاخبار
15:20
الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح
0
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
أخبار دولية
15:08
أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:35
حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة
أخبار دولية
12:35
حركة حماس تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهما بشأن الهدنة
2
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
منوعات
15:17
أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"
3
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
خبر عاجل
13:09
مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل
4
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
5
امن وقضاء
11:52
التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق
امن وقضاء
11:52
التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق
6
موضة وجمال
10:25
ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)
موضة وجمال
10:25
ملكة جمال أميركا تُعلن تخلّيها عن اللقب: "أدرك تأثير الصدمة على الكثيرين" (صورة)
7
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
8
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More