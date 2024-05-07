نائب الرئيس التركي: العملية الإسرائيلية في رفح جريمة حرب جديدة

اعتبر نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن شنّ إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة بعد يوم من قبول حركة "حماس" اتفاقا لوقف إطلاق النار يمثل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.وقال يلماز على منصة "إكس": "بشن هجوم بري على رفح بعد يوم واحد فقط من موافقة حماس على مقترح قطر ومصر لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ترتكب إسرائيل جريمة حرب جديدة بالإضافة إلى تلك التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول".وذكر أن أنقرة ستواصل العمل من أجل معاقبة القيادة الإسرائيلية قانونيا.