إيران: المباحثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إيجابية"

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في مدينة أصفهان الإيرانية أن المباحثات بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة إيجابية وبناءة.وتوجه جروسي إلى إيران أمس الاثنين على أمل تعزيز قدرة الوكالة على الإشراف على أنشطة طهران النووية بعد عدة انتكاسات، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذًا محدودًا ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق.وقدمت طهران العام الماضي ضمانات شاملة للوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون في تحقيق متوقف منذ فترة طويلة يتعلق بآثار لليورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أزيلت في 2022.وتظهر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء أنه لم يتحقق سوى القليل.وأشار إسلامي في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون إلى أننا "نواصل التجاوب فيما يخص المسائل العالقة، ومنها المتعلقة بموقعين".وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، والتي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقًا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.