غروسي يطلب من إيران اتخاذ إجراءات "ملموسة" لتسريع المفاوضات النووية

حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إيران على اتخاذ "إجراءات ملموسة" من أجل "تسريع" المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.



وأكّد غروسي في خلال مؤتمر "الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية" في أصفهان في وسط البلاد أن محادثاته مع السلطات الإيرانية ركزت "على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع (هذه) العملية".