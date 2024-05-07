"حماس": الاجتياح الإسرائيلي لرفح يهدف لتعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار

اعتبرت حركة "حماس" أن الاجتياح الإسرائيلي لمعبر رفح يؤكد "نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار"، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة.