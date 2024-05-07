منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدام سلاح كيميائي في أوكرانيا "غير مدعومة بأدلة كافية"

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المعلومات التي تلقتها حول استخدام روسيا سلاحا كيميائيا في أوكرانيا "غير مدعومة بأدلة كافية".



وقالت المنظمة أيضا في بيان إنها لم تتلق بعد أي طلب رسمي للتحقيق في هذه الاتهامات، بعدما اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي روسيا باستخدام "سلاح كيميائي" هو الكلوروبكرين ضد القوات الأوكرانية.



وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة إليزابيث ويتشر في بيان: "روسيا الاتحادية وأوكرانيا تبادلتا الاتهامات وأبلغتا المنظمة باتهامات باستخدام أسلحة كيميائية".



واضافت: "إلا ان المعلومات التي قدمت حتى الآن إلى المنظمة من جانب الطرفين وتلك التي بحوزة الأمانة العامة غير مدعومة بأدلة كافية".



لكنها أشارت إلى أن "الوضع يبقى متقلبا ومثيرا جدا للقلق حول احتمال معاودة استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة".