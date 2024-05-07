الولايات المتحدة استعادت مواطنين في عملية ترحيل لمواطنين من سوريا

استعادت الولايات المتحدة أحد عشر مواطنًا، منهم خمسة قصّر، في أكبر عملية ترحيل على دفعة واحدة لمواطنين من شمال شرق سوريا حتى الآن، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عبر منصة إكس.



وأوضح أنّ الولايات المتحدة سهّلت أيضًا إعادة مواطنين من كندا وفنلندا وهولندا إلى بلادهم.