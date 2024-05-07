رئيسة وزراء إيطاليا في ليبيا لبحث التعاون المشترك

بدأت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة لليبيا ومحورها التعاون الثنائيّ وتلتقي خلالها زعماء المعسكرين المتنافسين على السلطة هناك.



وتقوم ميلوني التي وصلت برفقة وفد وزاريّ بزيارتها الثانية لليبيا منذ توليها منصبها، التقت بعد وصولها برئيس الحكومة التي يقع مقرها في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، حسب مصادر رسمية.



وأفاد بيان صادر عن الحكومة الإيطالية بإنه خلال الزيارة، سيوقع الوزراء المرافقون لميلوني مع نظرائهم الليبيين "إعلانات نوايا" في شأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث وكذلك الشباب والرياضة.



تندرج هذه الاتفاقيات ضمن "خطة ماتي" التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني العملاقة الإيطالية للطاقة الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، من خلال مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية.