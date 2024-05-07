استدعاء سفير فرنسا لدى روسيا

استُدعي سفير فرنسا لدى روسيا في السادس من أيار، وفق ما ذكرت فرنسا.



واتهمت وزارة الخارجة الروسية في موسكو بالتلاعب بالمعلومات والترهيب.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت السفير الفرنسيّ في موسكو لكنها لم تذكر سبب الاستدعاء.



وأضافت: "تلاحظ فرنسا أنّ القنوات الدبلوماسية تُستغلّ مرة أخرى للتلاعب بالمعلومات والترهيب"‭‬"



وأكّدت أنّ الوزارة تواصل تنفيذ مناوراتها التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الأوروبية، سيّما من خلال الهجمات السيبرانية ووسائل أخرى.