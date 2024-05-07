ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي

أرسلت ألمانيا سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي في مسعى لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في قاعدة بحرية في فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا إن ذلك التوتر يضغط على حرية الملاحة وحرية المرور عبر طرق التجارة.



وأضاف بيستوريوس للصحفيين قبل مغادرة السفن: "غض الطرف وعدم إظهار أي وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي لدعم النظام الدولي القائم على القواعد ليس خيارا بالنسبة لألمانيا الوجود مهم".

