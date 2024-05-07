الولايات المتحدة أوضحت آراءها لإسرائيل فيما يتعلق باجتياح رفح

أوضحت الولايات المتحدة آراءها لإسرائيل فيما يتعلق بعملية اجتياح بري كبيرة لمدينة رفح، على ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.



ويُعتبر ذلك أوّل رد من واشنطن منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح في قطاع غزة.



وقال المتحدث في رسالة عبر البريد الإلكترونيّ: "ما زلنا نعتقد أنّ اتفاق الرهائن يصب في مصلحة إسرائيل والشعب الفلسطينيّ."



وأضاف: "سيؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري وسيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة."