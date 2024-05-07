إسرائيل هدفها لا يزال تدمير حماس

أعلنت إسرائيل أنّ هدفها لا يزال هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بينما يستعد مفاوضوها للتوجه لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في العاصمة المِصرية القاهرة.