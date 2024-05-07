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غوتيريش: على إسرائيل وحماس ألّا تدخرا جهدًا في إبرام اتفاق هدنة
أخبار دولية
2024-05-07 | 09:48
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غوتيريش: على إسرائيل وحماس ألّا تدخرا جهدًا في إبرام اتفاق هدنة
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وحركة "حماس" بألّا تدخرا جهدًا في إبرام اتفاق هدنة.
وحذّر إسرائيل من أنّ أيّ هجوم على رفح سيكون خطأ استراتيجيًا وكارثة سياسية وكابوسًا إنسانيًا.
وقال غوتيريش لصحافيين: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكريّ في رفح."
وأضاف: "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنسانيّ أليم بالفعل ولا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور."
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"حماس" تقبل الهدنة وإسرائيل تتمسك بالإجتياح (الشرق الأوسط)
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