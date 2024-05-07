القاهرة تستضيف وفودًا من قطر والولايات المتحدة وحماس

تستضيف القاهرة وفودًا من قطر والولايات المتحدة وحركة "حماس"، بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المِصرية نقلًا عن مصدر.