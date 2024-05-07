"حماس": وفاة رهينة إسرائيلية متأثرة بجروحها جراء قصف إسرائيلي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان أن رهينة إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما توفيت اليوم متأثرة بجروحها الناجمة عن قصف إسرائيلي.