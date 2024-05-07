"حماس": محادثات القاهرة "فرصة أخيرة" لإسرائيل لاستعادة الرهائن

حذّر مسؤول في حركة "حماس" إسرائيل قبيل توجه وفد من الحركة الى القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن مقترح للهدنة، من أنها ستكون "الفرصة الأخيرة" لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته "هذه الفرصة الأخيرة أمام نتنياهو وعوائل الأسرى الصهاينة لعودة أبنائهم أو أن يكون مصيرهم مصير الطيار رون أراد" الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986 ولا يزال مصيره مجهولا.