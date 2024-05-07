الاتحاد الأوروبيّ سيقدّم مساعدات إنسانية إضافية لليمن بقيمة 125 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبيّ أنّه سيفرج عن تمويل جديد يصل إلى 125 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن.



وتشهد اليمن نزاعًا مع تصاعد التوترات في المنطقة.



وبعد تسع سنوات من الحرب، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن أي 18,2 مليون شخص إلى مساعدات وحماية، حسبما قدّرت المفوضية الأوروبية في بيان.



وأكدت المفوضية أنه "منذ العام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بلغت حوالي 1,5 مليار يورو لمواجهة الأزمة اليمنية، بينها أكثر من مليار يورو بصورة مساعدات إنسانية".



وأطلقت نحو مئتَي منظمة إنسانية بينها وكالات أممية الاثنين نداءً عاجلًا لتقديم 2,3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذّرةً من "عواقب وخيمة" في حال تعثّر تأمين التمويل اللازم للبلد الأكثر فقراً في شبه الجزيرة العربية.



وأوضحت المفوضية أن الأموال الجديدة التي رصدتها بروكسل "ستُوجّه حصراً من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني وبينهم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تشارك في الإجراءات التي يتم تنفيذها".



وتهدف هذه المساعدات خصوصاً إلى تعزيز "الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية" وإلى دعم "الخدمات الصحية وأنشطة إزالة الألغام، وبرامج التعليم وحماية الأطفال".