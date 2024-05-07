وزارة الخارجية التركية: الهجمات على رفح تظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تتصرف بنية صادقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أنّ الهجمات الإسرائيلية البرية على مدينة رفح في قطاع غزة بعد يوم من موافقة حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار تظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تتصرف بنية صادقة.



وشدّد على وجوب انسحاب إسرائيل على الفور من المدينة.