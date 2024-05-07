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نتنياهو: اقتراح الهدنة الذي قدمته حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية
أخبار دولية
2024-05-07 | 11:43
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نتنياهو: اقتراح الهدنة الذي قدمته حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية
اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن أحدث اقتراح لهدنة قدمته حركة حماس لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية، مضيفا أن الضغط العسكري لا يزال ضروريا لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وسيطرت القوات الإسرائيلية في وقت سابق على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وهو تحرك وصفه نتنياهو بأنه "خطوة مهمة للغاية نحو تدمير ما تبقى من قدرات حماس العسكرية".
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