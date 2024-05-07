بيلاروس تُعلن إجراء مناورة لاختبار جاهزية قاذفات أسلحة نووية تكتيكية

أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة "استعداد" قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك غداة إعلان حليفته روسيا مناورات نووية تشمل خصوصاً قوات متمركزة في القرب من أوكرانيا.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا" (Belta) عن أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش قوله إنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو وستكون "متزامنة" مع التدريبات الروسية.



وقال فولفوفيتش أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة إسكندر الصاروخية وطائرات سو-25.



وكانت روسيا نشرت في صيف العام 2023 أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أقرب حلفائها والدولة المجاورة للاتحاد الأوروبي. ولا تزال هذه الأسلحة تخضع للسيطرة الروسية.



وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان" "بدأ التحقّق من درجة استعداد القوات وقاذفات أسلحة نووية تكتيكية داخل القوات المسلّحة".



كذلك، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه "في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي".



وأضاف أنّه "فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".