الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيلاروس تُعلن إجراء مناورة لاختبار جاهزية قاذفات أسلحة نووية تكتيكية
أخبار دولية
2024-05-07 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيلاروس تُعلن إجراء مناورة لاختبار جاهزية قاذفات أسلحة نووية تكتيكية
أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة "استعداد" قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك غداة إعلان حليفته روسيا مناورات نووية تشمل خصوصاً قوات متمركزة في القرب من أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا" (Belta) عن أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش قوله إنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو وستكون "متزامنة" مع التدريبات الروسية.
وقال فولفوفيتش أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة إسكندر الصاروخية وطائرات سو-25.
وكانت روسيا نشرت في صيف العام 2023 أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أقرب حلفائها والدولة المجاورة للاتحاد الأوروبي. ولا تزال هذه الأسلحة تخضع للسيطرة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان" "بدأ التحقّق من درجة استعداد القوات وقاذفات أسلحة نووية تكتيكية داخل القوات المسلّحة".
كذلك، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه "في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي".
وأضاف أنّه "فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
تُعلن
إجراء
مناورة
لاختبار
جاهزية
قاذفات
أسلحة
نووية
تكتيكية
التالي
"حماس" تقبل الهدنة وإسرائيل تتمسك بالإجتياح (الشرق الأوسط)
الصفدي: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:50
غروسي يطلب من إيران اتخاذ إجراءات "ملموسة" لتسريع المفاوضات النووية
أخبار دولية
06:50
غروسي يطلب من إيران اتخاذ إجراءات "ملموسة" لتسريع المفاوضات النووية
0
أخبار دولية
2024-05-06
بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا
أخبار دولية
2024-05-06
بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2024-05-06
بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا
آخر الأخبار
2024-05-06
بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-04-30
محكمة العدل الدولية: لا إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل
أخبار دولية
2024-04-30
محكمة العدل الدولية: لا إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:06
البيت الأبيض: إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم "غير مقبول"
أخبار دولية
15:06
البيت الأبيض: إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم "غير مقبول"
0
أخبار دولية
14:56
إسرائيل تحذر من توغل أكبر في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم بشأن الرهائن
أخبار دولية
14:56
إسرائيل تحذر من توغل أكبر في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم بشأن الرهائن
0
أخبار دولية
14:51
حمدان: لا وقف لإطلاق النار إذا استمر العدوان الإسرائيليّ في رفح
أخبار دولية
14:51
حمدان: لا وقف لإطلاق النار إذا استمر العدوان الإسرائيليّ في رفح
0
أخبار دولية
14:45
كتائب حزب الله العراقية: لا نرى جدية من أميركا أو الحكومة العراقية
أخبار دولية
14:45
كتائب حزب الله العراقية: لا نرى جدية من أميركا أو الحكومة العراقية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:43
الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري الإثنين المقبل
أخبار لبنان
02:43
الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري الإثنين المقبل
0
آخر الأخبار
2024-05-04
زهران للـ LBCI عن الهجرة الموسمية: خللي اللبناني يقطف الكرز والفريز ببلده أحسن وذات الكلفة اذا منحسب تكاليف السفر
آخر الأخبار
2024-05-04
زهران للـ LBCI عن الهجرة الموسمية: خللي اللبناني يقطف الكرز والفريز ببلده أحسن وذات الكلفة اذا منحسب تكاليف السفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
0
فنّ
04:24
ظهور شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع المستوى يثير جدلاً... وهكذا أوضحت!
فنّ
04:24
ظهور شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع المستوى يثير جدلاً... وهكذا أوضحت!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
فنّ
04:10
فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)
2
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:18
انخفاض اضافي باسعار المحروقات
3
حال الطقس
02:24
متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:24
متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟
4
فنّ
04:03
ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
فنّ
04:03
ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
5
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
00:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة
6
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
15:50
العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)
7
فنّ
05:27
"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)
فنّ
05:27
"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)
8
صحف اليوم
00:02
طهران بدأت بوضع خطط لإجلاء عناصر "الحرس الثوري" ونقل مقاره إلى مناطق قريبة من لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:02
طهران بدأت بوضع خطط لإجلاء عناصر "الحرس الثوري" ونقل مقاره إلى مناطق قريبة من لبنان (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More