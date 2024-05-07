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غالانت: العملية العسكرية في رفح ستستمر إلى حين القضاء على حماس
أخبار دولية
2024-05-07 | 12:06
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غالانت: العملية العسكرية في رفح ستستمر إلى حين القضاء على حماس
أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أنّ العملية العسكرية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ستستمر إلى حين القضاء على قوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في
المنطقة أو أن تسلم الحركة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم.
وقال في بيان: "ستستمر هذه العملية حتى نقضي على حماس في منطقة رفح وفي قطاع غزة بأكمله أو حتى عودة أول رهينة."
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