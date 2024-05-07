إدارة بايدن تعلّق شحنات قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة بوليتيكو الرقمية نقلًا عن مسؤول أميركيّ قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تعلق شحنات قنابل دقيقة التوجيه من صنع شركة بوينج إلى إسرائيل لتبعث برسالة سياسية لإسرائيل.