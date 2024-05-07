نتنياهو يعلن وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء مباحثات حول غزة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن وفداً إسرائيليا وصل الى القاهرة لإجراء مباحثات حول هدنة في قطاع غزة، غداة إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح للتهدئة.



وأكد نتنياهو في بيان أنه أعطى الوفد التعليمات بأن يكون "حازما بشأن الشروط اللازمة للإفراج" عن الرهائن، و"المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل".



وكانت حماس قد أكدت الإثنين موافقتها على مقترحات الوسيطين القطري والمصري لهدنة وتبادل الرهائن والمعتقلين، وأكدت بعد ظهر الثلاثاء أن وفدها المفاوض غادر الدوحة نحو القاهرة لاستكمال المباحثات.



