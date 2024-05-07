بايدن يدعو الاميركيين إلى الاتحاد ضد معاداة السامية

دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الاميركيين إلى أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان.



ولفت الى أن كراهية اليهود لا تزال مستمرة وأنم ما حدث في 7 تشرين الاول دليل على ذلك.