البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بأن عملية رفح ستكون محدودة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة.



وقال كيربي إن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار استؤنفت في القاهرة بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، متوقعا أن يتمكن الجانبان من سد الفجوات المتبقية.

