مباحثات متواصلة في القاهرة بين حماس ومصر وقطر والولايات المتحدة

أكّد مصدر مِصريّ رفيع المستوى أنّ وفودًا من قطر والولايات المتحدة وحماس تواصل مباحثاتها في القاهرة للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، وفق ما نقلت قناة تلفزيونية مصرية.



وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الاستخبارات المصرية، أنّ "الوفود القطرية والأميركية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس".