الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات في طريقها إلى معبر إيريز

أخبار دولية
2024-05-07 | 14:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات في طريقها إلى معبر إيريز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات في طريقها إلى معبر إيريز

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة أنّ مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات إنسانية وهي في طريقها إلى معبر إيريز شمال قطاع غزة وقاموا "بالعبث بحمولتها" في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
 
وقال إنّ القافلة التي تمر عبر الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من الأردن تمكنت لاحقًا من مواصلة رحلتها والوصول إلى وجهتها في غزة التي دمرتها الحرب.
 
وحمّل المتحدث إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات.

وشدّد على أنّ فشل الحكومة الإسرائيلية بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقًا لالتزاماتها القانونية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

وزارة

الخارجية

الأردنية:

مستوطنون

إسرائيليون

هاجموا

قافلة

مساعدات

طريقها

إيريز

LBCI التالي
هجوم في جنوب غرب الصين يسفر عن أكثر من 10 ضحايا
سلطة النقد الفلسطينية تحقق في سلسلة سرقات تعرض لها بنك فلسطين في غزة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-25

استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-22

متحدث باسم وزارة الخارجية: بلينكن أكد في اجتماعه مع نتنياهو على الحاجة إلى حماية المدنيين وتواصل دخول المساعدات الإنسانية من خلال الطرق البرية والبحرية

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-20

المتحدث باسم الخارجية القطرية: وصلت إلى العريش اليوم طائرة قطرية تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-02

الخارجية الأميركية: الهجمات على شحنات المساعدات في طريقها إلى غزة غير مقبولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوات لمنعها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:52

تيك توك وشركته الأم الصينية يرفعان دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية

LBCI
أخبار دولية
15:47

البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الرصيف العائم قبالة غزة

LBCI
أخبار دولية
15:06

البيت الأبيض: إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم "غير مقبول"

LBCI
أخبار دولية
14:56

إسرائيل تحذر من توغل أكبر في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم بشأن الرهائن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-10

ابنة الـ9 سنوات تذهل الجماهير بمشهد يقطع الأنفاس... رفعت أثقالا تزن 3 أضعاف وزن جسمها! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

يزبك لـ"جدل": السيارة التي نقلت سليمان عبرت معابر معلوم من يسيطر عليها وهذه الامور أربطها مع مقتل الحصروني وبجاني وكل الاشخاص الذين تم تصفيتهم من دون معرفة القاتل

LBCI
موضة وجمال
10:49

إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)

LBCI
منوعات
2023-10-06

ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:10

فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

انخفاض اضافي باسعار المحروقات

LBCI
فنّ
04:03

ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!

LBCI
حال الطقس
02:24

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
05:27

"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:02

طهران بدأت بوضع خطط لإجلاء عناصر "الحرس الثوري" ونقل مقاره إلى مناطق قريبة من لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
00:46

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين بيك أب وشاحنة من الدورة باتجاه محول نهر الموت المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More