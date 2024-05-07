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المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات في طريقها إلى معبر إيريز
أخبار دولية
2024-05-07 | 14:45
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلة مساعدات في طريقها إلى معبر إيريز
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة أنّ مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات إنسانية وهي في طريقها إلى معبر إيريز شمال قطاع غزة وقاموا "بالعبث بحمولتها" في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.
وقال إنّ القافلة التي تمر عبر الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من الأردن تمكنت لاحقًا من مواصلة رحلتها والوصول إلى وجهتها في غزة التي دمرتها الحرب.
وحمّل المتحدث إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات.
وشدّد على أنّ فشل الحكومة الإسرائيلية بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقًا لالتزاماتها القانونية.
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