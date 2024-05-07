كتائب حزب الله العراقية: لا نرى جدية من أميركا أو الحكومة العراقية

اعلن أبو علي، العسكري المسؤول الأمني الكبير في كتائب حزب الله العراقية، إن الجماعة لا ترى جدية من الولايات المتحدة أو الحكومة العراقية بشأن خروج القوات الأميركية من بغداد.



جاء ذلك في بيان على القناة الرسمية للكتائب على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء.