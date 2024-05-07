حمدان: لا وقف لإطلاق النار إذا استمر العدوان الإسرائيليّ في رفح

حذّر المسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان من أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، إذا استمر العدوان الإسرائيليّ في رفح.