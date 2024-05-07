إسرائيل تحذر من توغل أكبر في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم بشأن الرهائن

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء من أن إسرائيل مستعدة "لتعميق" عملياتها في غزة إذا فشلت محادثات الهدنة في ضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.



وقال غالانت في بيان بعد جولة قام بها في رفح عقب توغل إسرائيلي فجر الثلاثاء لمعبر المدينة الحدودي مع مصر، إن اسرائيل مستعدة "لتقديم تنازلات" لاستعادة الرهائن. وأضاف "لكن إذا كان هذا الخيار غير متاح، سنمضي نحو تعميق العملية، وهذا سيحصل في كل أنحاء القطاع، في الجنوب، في الوسط، وفي الشمال".