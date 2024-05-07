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البيت الأبيض: إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم "غير مقبول"
أخبار دولية
2024-05-07 | 15:06
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البيت الأبيض: إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم "غير مقبول"
اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن إغلاق إسرائيل لمعبري رفح وكرم أبو سالم الأساسيين لدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة هو أمر "غير مقبول".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين "يجب على المعبرين اللذين تمّ إغلاقهما أن يفتحا، من غير المقبول أن يتم إغلاقهما"، مشيرة الى أنه من المتوقع أن يعاد فتح كرم أبو سالم الأربعاء. وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أن جيشها سيطر على معبر رفح الحدودي مع مصر. وهي كانت قد أغلقت معبر كرم أبو سالم بينها وبين القطاع بعد إعلان حماس إطلاق صواريخ على موقع عسكري قربه الأحد، ما أدى لمقتل أربعة جنود.
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