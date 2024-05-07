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تيك توك وشركته الأم الصينية يرفعان دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية
أخبار دولية
2024-05-07 | 15:52
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تيك توك وشركته الأم الصينية يرفعان دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية
رفع تطبيق تيك توك وشركته الأم الصينية بايت دانس دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أميركية اليوم الثلاثاء لمنع قانون وقعه الرئيس جو بايدن من شأنه أن يجبر الشركة على بيع التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي وإلا سيتعرض للحظر.
ورفعت الشركتان الدعوى أمام محكمة الاستئناف الأميركية التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا وقالتا إن القانون ينتهك الدستور الأمريكي لأسباب منها انتهاكه حرية التعبير الواردة في التعديل الأول من الدستور.
ويمهل القانون، الذي وقعه بايدن في 24 نيسان، بايت دانس حتى 19 كانون الثاني لبيع تيك توك أو حظره. وقالت الشركتان في الدعوى القضائية "لأول مرة في التاريخ، يصدر الكونجرس قانونا يُخضع منصة خطاب واحدة لحظر دائم على مستوى البلاد".
وقال البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية بايت دانس لتيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس حظر التطبيق. ورفض البيت الأبيض التعليق على الدعوى القضائية، ولم ترد وزارة العدل الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.
وأقر الكونغرس هذا التشريع بأغلبية ساحقة بعد أسابيع قليلة من طرحه بسبب خوف المشرعين الأمريكيين من وصول الصين إلى بيانات الأمريكيين أو التجسس عليهم من خلال التطبيق.
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