الجيش الأميركي: تصدينا لـ3 مسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن

أكد الجيش الأميركي إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا ثلاث "أنظمة جوية غير مأهولة" من اليمن.



وذكرت القيادة المركزية في بيان أن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع إحدى المسيرات، بينما تعاملت قوات القيادة المركزية الأميركية مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الثالثة في خليج عدن.



ووفق البيان فإنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.