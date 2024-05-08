الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس الصيني يصل إلى صربيا في أول جولة أوروبية له منذ جائحة كورونا

أخبار دولية
2024-05-08 | 00:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس الصيني يصل إلى صربيا في أول جولة أوروبية له منذ جائحة كورونا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس الصيني يصل إلى صربيا في أول جولة أوروبية له منذ جائحة كورونا

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الثلاثاء إلى بلغراد في زيارة دولة تندرج في إطار أول جولة أوروبية له منذ جائحة كوفيد-19.
     
وقال التلفزيون الصيني الرسمي إنّ شي "وصل إلى بلغراد على متن طائرة خصوصية مساء السابع من مايو في زيارة دولة". 
     
وشاهد مصور وكالة فرانس برس في بلغراد طائرة الرئيس الصيني تهبط في مطار العاصمة الصربية.
     
وهذه أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19 التي انعزلت عنها الصين عن العالم بشكل شبه تام طوال ثلاث سنوات تقريباً.
     
ووصل شي إلى بلغراد آتياً من فرنسا حيث أجرى مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تخلّلتها نقاشات حادّة أحياناً بشأن عدد من القضايا بينها الحرب في أوكرانيا.

أخبار دولية

الصيني

صربيا

أوروبية

جائحة

كورونا

LBCI التالي
تأكيد مقتل رهينة إسرائيلي محتجز في غزة
الجيش الأميركي: تصدينا لـ3 مسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:56

"لبنان القوي" تابع جولته لبحث ملابسات الهبة الأوروبية في ملف اللجوء السوريّ

LBCI
أخبار دولية
2024-05-07

الرئيسان الصيني والفرنسي يحثان على تسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
2024-05-06

الرئيس الصيني يلتقي ماكرون في باريس لبحث التجارة والحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-05

الرئيس الصيني في زيارة نادرة لفرنسا... اليكم التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:45

استئناف المفاوضات بالقاهرة حول الهدنة في غزة "بحضور كافة الأطراف"

LBCI
أخبار دولية
03:28

أوكرانيا: إسقاط 59 من أصل 76 مسيّرة وصاروخا أطلقت خلال الليل

LBCI
أخبار دولية
02:56

اسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية

LBCI
أخبار دولية
02:42

قطر تدين بشدة التوغل الإسرائيلي في رفح وتحث على تدخل دولي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-30

جائزة روز الدولية للرقص في لندن... إليكم أسماء المتأهلين إلى التصفيات النهائية!

LBCI
منوعات
2024-01-18

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-23

تعميم لميقاتي الى المؤسسات العامة الادارية لاعطاء العاملين تعويض المثابرة

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-14

السفيرة الاميركية في بكركي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تباين بين إسرائيل وحماس في النظرة إلى الاتفاق... ومعركة رفح قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية رفح.. سرقت فرحة أهالي غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:27

"حبيبتي يا أم الدنيا".. باميلا الكيك بالمايوه في مصر (صور)

LBCI
منوعات
15:00

بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!

LBCI
موضة وجمال
09:13

إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة

LBCI
امن وقضاء
02:45

بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح

LBCI
موضة وجمال
09:46

ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)

LBCI
موضة وجمال
10:49

إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More