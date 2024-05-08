الرئيس الصيني يصل إلى صربيا في أول جولة أوروبية له منذ جائحة كورونا

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الثلاثاء إلى بلغراد في زيارة دولة تندرج في إطار أول جولة أوروبية له منذ جائحة كوفيد-19.



وقال التلفزيون الصيني الرسمي إنّ شي "وصل إلى بلغراد على متن طائرة خصوصية مساء السابع من مايو في زيارة دولة".



وشاهد مصور وكالة فرانس برس في بلغراد طائرة الرئيس الصيني تهبط في مطار العاصمة الصربية.



وهذه أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19 التي انعزلت عنها الصين عن العالم بشكل شبه تام طوال ثلاث سنوات تقريباً.



ووصل شي إلى بلغراد آتياً من فرنسا حيث أجرى مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تخلّلتها نقاشات حادّة أحياناً بشأن عدد من القضايا بينها الحرب في أوكرانيا.