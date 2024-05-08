تأكيد مقتل رهينة إسرائيلي محتجز في غزة

أعلن منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة الثلاثاء أنّ الرهينة الإسرائيلي-الأرجنتيني ليئور رودايف الذي كان يُعتقد أنّه محتجز حيّاً في غزة قد قُتل في الواقع في 7 تشرين الأول على أيدي مسلّحي حماس الذين اختطفوا جثّته إلى القطاع الفلسطيني.



وقال التجمّع الرئيسي لأقارب الرهائن في بيان إنّه "ببالغ الحزن واللوعة فقد تثبّت منتدى عائلات الرهائن من أنّ ليئور رودايف (61 عاماً) قد قُتل في 7 تشرين الأول وأنّ مسلّحي حماس قد اختطفوا جثّته إلى غزة".



وحتى هذا الإعلان كان رودايف يُعتبر في عداد الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.



وأضاف البيان "على الحكومة الإسرائيلية واجب أخلاقي مهمّ بمتابعة كلّ السبل في المفاوضات الحالية لإعادة" جثمان رودايف إلى إسرائيل لأنّه "يستحق دفناً كريماً في وطنه".



وتابع المنتدى في بيانه "ينبغي على الحكومة أيضاً تأمين العودة السريعة لجميع الرهائن على قيد الحياة".

